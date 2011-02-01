FACUA remite a Aragón, Cantabria, Canarias, Murcia y Navarra 119 nuevas denuncias por vulneraciones de la Ley del tabaco
Ya ha dado traslado de 941 incumplimientos de la norma a las autoridades sanitarias de las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas.
FACUA.org
España-01/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción trasladará este martes 119 nuevas denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos de la Ley del tabaco a las autoridades sanitarias de Aragón (veinticuatro), Cantabria (quince), Islas Canarias (trece), Murcia (treinta y una) y Navarra (d