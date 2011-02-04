FACUA completa el segundo bloque de denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco, que ascienden ya a 1.498
Este viernes las presenta en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco.
FACUA.org
España-04/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha completado el segundo bloque de denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco trasladadas por los usuarios a través de la web FACUA.org/leydeltabaco, habilitada por la asociación para fomentar la colaboración ciudadana en el