Vodafone es la empresa más denunciada por los usuarios en FACUA
Los abusos y fraudes en telecomunicaciones acaparan una de cada tres reclamaciones, que en 2010 alcanzaron su máximo histórico ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas.
FACUA.org
España-03/02/2011
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Vodafone ha sido la empresa más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante el último año.
Los abusos y fraudes en el sector de las telecomunicaciones acaparan una de cada tres reclamaciones planteadas por los consumidores en FACUA. En 2