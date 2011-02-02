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FACUA ha trasladado a las autoridades 1.138 denuncias de los usuarios a un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley del tabaco

Madrid es la Comunidad con más denuncias, seguida de Andalucía y Cataluña.

FACUA.org
España-02/02/2011
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Cuando se cumple un mes de vigencia de la nueva Ley del tabaco, FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado ya a las autoridades sanitarias 1.138 denuncias planteadas por los usuarios a través de la web FACUA.org/leydeltabaco por incumplimientos en empresas y organismos.

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