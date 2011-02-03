FACUA traslada 191 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla
Con éstas son ya 1.329 las presentadas desde enero por la asociación en toda España por vulneraciones de la norma en empresas y organismos públicos.
FACUA.org
España-03/02/2011
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FACUA-Consumidores en Acción trasladará este jueves ochenta y una nuevas denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos de la Ley del tabaco a las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha (treinta y nueve), Cataluña (110), Galicia (treinta y cuatro), La Rioja (