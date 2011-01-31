FACUA presenta 208 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Andalucía, Asturias y Baleares
Esta semana dará traslado a las autoridades sanitarias de las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas del segundo bloque de denuncias planteadas por los usuarios a través de la web FACUA.org/leydeltabaco.
FACUA.org
España-31/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción trasladará este lunes 208 nuevas denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos de la Ley del tabaco en empresas y organismos a las autoridades sanitarias de Andalucía (168), Asturias (dieciocho) y las Islas Baleares (veintidós).