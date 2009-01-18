FACUA informa

Boletín semanal número 12
18/01/2009

FACUA denuncia a Microsoft, Yahoo y Google por un grave problema de seguridad en sus servicios de correo electrónico

FACUA Cádiz llama a los consumidores a manifestarse contra el genocidio en Palestina

FACUA y la Fundación DeSevilla firman un acuerdo de colaboración

FACUA Córdoba denuncia falta de información en la venta de billetes de Renfe

FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento excluya a los representantes de los consumidores del Pacto Municipal de la Vivienda

Ono, multada por cobrar penalizaciones ilegales de 139 euros ante las bajas de los usuarios

FACUA critica que la inmensa mayoría de los parados todavía no puede acogerse a la moratoria en el pago del 50% de las hipotecas

Los usuarios ya pueden solicitar la desconexión de los números 905

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