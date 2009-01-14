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FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento excluya a los representantes de los consumidores del Pacto Municipal de la Vivienda

Lamenta que los destinatarios finales no tengan voz en el desarrollo de materias de especial trascendencia y pide al alcalde una ampliación del Pacto para incorporarlos.

FACUA.org
Sevilla-14/01/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA critica que los representantes de los consumidores no estén presentes en el Pacto Municipal de la Vivienda, que ha firmado este miércoles el Ayuntamiento de Sevilla con empresarios y sindicatos.

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