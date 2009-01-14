Ono, multada por cobrar penalizaciones ilegales de 139 euros ante las bajas de los usuarios
Tras una denuncia de FACUA, la Comunidad de Madrid impone a la compañía una sanción de 53.000 euros.
FACUA.org
España-14/01/2009
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A raíz de una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Ono ha sido multada con 53.000 euros por cobrar penalizaciones ilegales de 139,20 euros ante las bajas de los usuarios.
La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede so