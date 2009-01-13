Nuestras accionesImportantes carencias en la medida

FACUA critica que la inmensa mayoría de los parados todavía no puede acogerse a la moratoria en el pago del 50% de las hipotecas

Sólo unas pocas entidades se han adherido a la medida más de 40 días después de la publicación en el BOE del Real Decreto que la regula.

FACUA.org
España-13/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la inmensa mayoría de parados todavía no puede acogerse a la moratoria de dos años en el pago de hasta el 50% de sus hipotecas. Asimismo, la asociación ha observado importantes carencias en la medida, tanto por las limita

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