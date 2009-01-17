FACUA denuncia a Microsoft, Yahoo y Google por un grave problema de seguridad en sus servicios de correo electrónico
Cualquiera puede acceder a la cuenta de otro usuario con sólo conocer dónde vive y la respuesta a una "pregunta de seguridad" que en muchos casos es tan fácil de averiguar como su teléfono, el nombre de su mascota o su cantante favorito.
FACUA.org
España-17/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Microsoft, Yahoo y Google ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por un grave problema de seguridad en sus servicios de correo electrónico.
Y es que cualquiera puede acceder a la cuenta de correo de o