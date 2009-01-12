Los usuarios ya pueden solicitar la desconexión de los números 905
Se da la circunstancia de que FACUA ha recibido más de 1.500 casos de usuarios que denuncian la facturación de llamadas falsas a este tipo de líneas.
FACUA.org
España-12/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que desde este lunes 12 de enero, los usuarios pueden solicitar a sus compañías de telefonía la desconexión del acceso a los números con prefijo 905.
Se trata, tras la reciente subida en los precios de estas ll