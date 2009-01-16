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FACUA Cádiz llama a los consumidores a manifestarse contra el genocidio en Palestina

La manifestación partirá el sábado 17 de enero, a las 12 de la mañana, de la Plaza del Arenal de Jerez.

FACUA.org
Cádiz-16/01/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA anima a los consumidores de la comarca de Jerez de la Frontera y del resto de la provincia de Cádiz a participar en la manifestación convocada en dicha ciudad el próximo sábado, 17 de enero, po

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