FACUA Cádiz llama a los consumidores a manifestarse contra el genocidio en Palestina
La manifestación partirá el sábado 17 de enero, a las 12 de la mañana, de la Plaza del Arenal de Jerez.
FACUA.org
Cádiz-16/01/2009
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