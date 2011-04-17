FACUA informa

Boletín semanal número 129
17/04/2011

FACUA ve ofensivo que Telefónica 'celebre' su record de beneficios con una brutal subida tarifaria y eliminando al 20% de trabajadores

Vodafone, multada tras la denuncia de FACUA por facilitar las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes

FACUA Cádiz participa en una mesa redonda sobre la Ley de Aguas de Andalucía

FACUA denuncia a Movistar por activar sin autorización un buzón de mensajes a los clientes que no quieren contestador

FACUA aboga por el cierre progresivo de las centrales nucleares

FACUA denuncia a las eléctricas por el cobro de consumos no realizados en los recibos con lecturas estimadas

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