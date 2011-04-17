FACUA informa
Boletín semanal número 129
17/04/2011
FACUA ve ofensivo que Telefónica 'celebre' su record de beneficios con una brutal subida tarifaria y eliminando al 20% de trabajadores
Vodafone, multada tras la denuncia de FACUA por facilitar las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes
FACUA Cádiz participa en una mesa redonda sobre la Ley de Aguas de Andalucía
FACUA denuncia a Movistar por activar sin autorización un buzón de mensajes a los clientes que no quieren contestador
FACUA aboga por el cierre progresivo de las centrales nucleares
FACUA denuncia a las eléctricas por el cobro de consumos no realizados en los recibos con lecturas estimadas
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio