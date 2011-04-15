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FACUA ve ofensivo que Telefónica 'celebre' su record de beneficios con una brutal subida tarifaria y eliminando al 20% de trabajadores

Ha vuelto a ser elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año.

FACUA.org
España-15/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera ofensivo que Telefónica, que opera en España y Latinoamérica con la marca comercial Movistar, celebre su record de beneficios con una brutal subida de tarifas y deshaciéndose del 20% de sus trabajadores en Espa&ntild

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