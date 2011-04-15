FACUA ve ofensivo que Telefónica 'celebre' su record de beneficios con una brutal subida tarifaria y eliminando al 20% de trabajadores
Ha vuelto a ser elegida por los consumidores como La Peor Empresa del Año.
FACUA.org
España-15/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción considera ofensivo que Telefónica, que opera en España y Latinoamérica con la marca comercial Movistar, celebre su record de beneficios con una brutal subida de tarifas y deshaciéndose del 20% de sus trabajadores en Espa&ntild