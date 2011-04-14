Nuestras accionesProtección de Datos impone una sanción de 20.000 euros

Vodafone, multada tras la denuncia de FACUA por facilitar las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes

Un usuario llamó a Tele2, propiedad de la multinacional británica, para recuperar su contraseña de acceso y el teleoperador le dio claves genéricas para suplantar a cualquier cliente.

FACUA.org
España-14/04/2011
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 20.000 euros a Vodafone por una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos tras la denuncia planteada por FACUA-Consumidores en Acción por facilitar las cl

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