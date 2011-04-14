Vodafone, multada tras la denuncia de FACUA por facilitar las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes
Un usuario llamó a Tele2, propiedad de la multinacional británica, para recuperar su contraseña de acceso y el teleoperador le dio claves genéricas para suplantar a cualquier cliente.
FACUA.org
España-14/04/2011
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