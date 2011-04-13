FACUA aboga por el cierre progresivo de las centrales nucleares
La organización ha aprobado una resolución reafirmando su postura al entender que los riesgos e inconvenientes de este tipo de energía superan con creces las ventajas.
FACUA.org
España-13/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha aprobado en su 7ª Asamblea General una resolución reafirmando su postura en contra del desarrollo de las centrales nucleares. La organización aboga por su cierre progresivo al entender que los riegos e inconvenientes de la generació