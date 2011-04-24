FACUA informa

Boletín semanal número 130
24/04/2011

Organizaciones sociales andaluzas presentarán el manifiesto 'Compromiso social para el progreso'

'La Gaceta' y 'El gato al agua' vulneraron el Código Deontológico de la FAPE con la campaña de FACUA sobre la Ley del tabaco

FACUA Sevilla aconseja a los afectados por la huelga de los trabajadores de la grúa que reclamen

Ono intentó cobrar a un usuario más de 14.000 euros en llamadas que no había realizado

FACUA defiende el carácter social y democrático de las cajas de ahorro

FACUA reclama más inspecciones en Semana Santa ante irregularidades en precios y conservación de los alimentos

FACUA Málaga informa sobre cómo prevenir abusos durante la Semana Santa

FACUA Toledo firma un convenio de colaboración con el Colegio de Mediadores de Seguros

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