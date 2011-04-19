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FACUA Sevilla aconseja a los afectados por la huelga de los trabajadores de la grúa que reclamen

Si el depósito está cerrado cuando van a recoger el vehículo, pueden exigir el pago del desplazamiento y que no les cobren las 24 horas de estancia al día siguiente.

FACUA.org
Sevilla-19/04/2011
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FACUA Sevilla aconseja a los usuarios afectados por la huelga de los trabajadores de la grúa que reclamen a la entidad concesionaria, Aussa, y al Ayuntamiento hispalense, los perjuicios económicos que sufran si acuden al depósito encontrándose que está cerrado.<

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