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'La Gaceta' y 'El gato al agua' vulneraron el Código Deontológico de la FAPE con la campaña de FACUA sobre la Ley del tabaco

El diario del grupo Intereconomía publicó un artículo del presidente de FACUA alterando su contenido para hacer creer que fomenta denuncias contra fumadores.

FACUA.org
España-19/04/2011
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El diario La Gaceta y el programa de televisión El gato al agua, de Intereconomía TV, vulneraron el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en informaciones difundidas sobre la campaña de F

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