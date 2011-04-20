Organizaciones sociales andaluzas presentarán el manifiesto 'Compromiso social para el progreso'
El acto tendrá lugar el martes 26 de abril en Sevilla. FACUA Andalucía es una de las firmantes.
FACUA.org
Andalucía-20/04/2011
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Organizaciones sociales andaluzas mantendrán en Sevilla el próximo martes 26 de abril un encuentro para presentar el manifiesto Compromiso social para el progreso.
En el documento, expresan su apuesta irrenunciable por el tejido asociativo y la acción conjunta