FACUA reclama más inspecciones en Semana Santa ante irregularidades en precios y conservación de los alimentos
La asociación también alerta sobre la proliferación de puestos ambulantes ilegales.
FACUA.org
España-18/04/2011
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