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FACUA Málaga informa sobre cómo prevenir abusos durante la Semana Santa

La Asociación recuerda la obligación de los establecimientos de exponer la lista de precios al público.

FACUA.org
Málaga-18/04/2011
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FACUA Málaga recuerda que los establecimiento de hostelería tienen libertad para establecer los precios, aunque en algunos casos parezcan abusivos, pero informa que estos deben contar con una lista de precios expuesta al público de forma visible.La Asociación recomiend

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