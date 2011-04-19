Ono intentó cobrar a un usuario más de 14.000 euros en llamadas que no había realizado
La Setsi tarda más de dos años en resolver que no debe pagar el recibo, tras las reiteradas reclamaciones de FACUA.
FACUA.org
España-19/04/2011
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Tras las actuaciones de FACUA-Consumidores en Acción, la compañía de telecomunicaciones Ono ha tenido que anular un recibo por importe de 14.393 euros con miles de llamadas falsas a líneas 905.
Jorge Velasco, con domicilio en Almería, re