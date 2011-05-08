FACUA informa

Boletín semanal número 132
08/05/2011

FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que asuma sus competencias de control para la Feria

FACUA Sevilla denuncia ante el Ayuntamiento irregularidades en casetas y puestos de la Feria

Endesa incurre en publicidad engañosa al asegurar que no subirá el precio de la luz en tres años

FACUA Sevilla detecta diferencias de hasta el 233% en los precios en las casetas de Feria

El Ayuntamiento de Sevilla no realiza inspecciones sobre las casetas privadas en la Feria

Se celebra la vista de la demanda presentada por FACUA Cádiz contra la decisión del Ayuntamiento de desalojarla de su sede

FACUA Andalucía critica que la cuota fija del nuevo canon del agua recae sólo en los usuarios domésticos

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