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FACUA Córdoba pide al Ayuntamiento que asuma sus competencias de control para la Feria

La Asociación presentó en 2010 una denuncia sobre cincuenta y seis establecimientos instalados en el Recinto Ferial que, tras doce meses, no ha sido contestada.

FACUA.org
Andalucía-05/05/2011
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FACUA Córdoba ha presentado un escrito dirigido al alcalde de la ciudad, Andrés Ocaña, y otro a la delegada de Salud y Consumo, Alba Doblas, para trasladarles su preocupación por la falta de control que se repite cada año en la

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