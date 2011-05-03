El Ayuntamiento de Sevilla no realiza inspecciones sobre las casetas privadas en la Feria
FACUA Sevilla considera que esta dejación de funciones supone una desprotección de los consumidores y aumenta el riesgo de abusos e intoxicaciones alimentarias.
FACUA.org
Sevilla-03/05/2011
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FACUA Sevilla denuncia que el Ayuntamiento hispalense no realiza las correspondientes inspecciones sobre las casetas privadas en la Feria, una dejación de funciones que son competencia municipal que aumenta el riesgo de abusos e intoxicaciones alimentarias.
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