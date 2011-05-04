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FACUA Sevilla detecta diferencias de hasta el 233% en los precios en las casetas de Feria

Ha analizado los precios de quince bebidas y platos en dieciséis casetas públicas y privadas de entrada libre.

FACUA.org
Sevilla-04/05/2011
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FACUA Sevilla ha analizado los precios de bebidas y comidas en la Feria en dieciséis casetas públicas y privadas de entrada libre, detectando diferencias de hasta el 233%.

Técnicos del Departamento de Análisis y Control de Productos y Servicios de la Asociaci&o

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