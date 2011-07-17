FACUA informa
Boletín semanal número 142
17/07/2011
Indignante comportamiento de la aerolínea Smart Wins con la Joven Orquesta Provincial de Málaga
FACUA alerta a los usuarios sobre los principales problemas que pueden sufrir durante sus vacaciones
FACUA Madrid ve con preocupación la situación de las cuarenta viviendas afectadas por las obras del Metroeste
Ryanair deja ilegalmente en tierra a pasajeros sin DNI o pasaporte aunque cuenten con otra documentación válida para vuelos nacionales
Tras la denuncia de FACUA, Andalucía multa a Movistar con 440.000 euros por cobrar la identificación de llamadas
FACUA pide la retirada del mercado de aparatos anti mosquitos por ultrasonido
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