FACUA informa

Boletín semanal número 142
17/07/2011

Indignante comportamiento de la aerolínea Smart Wins con la Joven Orquesta Provincial de Málaga

FACUA alerta a los usuarios sobre los principales problemas que pueden sufrir durante sus vacaciones

FACUA Madrid ve con preocupación la situación de las cuarenta viviendas afectadas por las obras del Metroeste

Ryanair deja ilegalmente en tierra a pasajeros sin DNI o pasaporte aunque cuenten con otra documentación válida para vuelos nacionales

Tras la denuncia de FACUA, Andalucía multa a Movistar con 440.000 euros por cobrar la identificación de llamadas

FACUA pide la retirada del mercado de aparatos anti mosquitos por ultrasonido

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