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Ryanair deja ilegalmente en tierra a pasajeros sin DNI o pasaporte aunque cuenten con otra documentación válida para vuelos nacionales

FACUA acumula reclamaciones de pasajeros, que tienen derecho a compensaciones económicas más el pago del nuevo billete y los gastos adicionales. El INC lleva a la aerolínea a la Fiscalía.

FACUA.org
España-13/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que Ryanair está dejando ilegalmente en tierra a pasajeros sin DNI o pasaporte aunque cuenten con otra documentación válida para vuelos nacionales, vulnerando con ello el Plan Nacional de Seguridad Aérea.

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