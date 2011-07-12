Nuestras accionesSi son incapaces de demostrar su eficacia

FACUA pide la retirada del mercado de aparatos anti mosquitos por ultrasonido

Numerosos estudios científicos demuestran que este tipo de productos no tiene efectos repelentes.

FACUA.org
España-12/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a las autoridades de Consumo la retirada del mercado de los aparatos anti mosquitos por ultrasonido si son incapaces de demostrar su eficacia.

La asociación advierte que numerosos estudios científicos ponen de manifiesto que estos productos no ti

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