FACUA informa

Boletín semanal número 148
28/08/2011

Las compañías deben prestar asistencia además de devolver el importe de los billetes ante cancelaciones de vuelos a EEUU por el huracán Irene

FACUA Jaén recomienda a los consumidores que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria de Linares

Telecomunicaciones, banca y suministro eléctrico, los sectores mas denunciados por los malagueños en el primer semestre del año

Ejercicio físico, cuidando la salud desde la infancia

FACUA rechaza una reforma constitucional para favorecer los intereses de los mercados que puede traer más recortes sociales

Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones alcanzan un récord histórico en Andalucía

Aumentan las reclamaciones por la aplicación de tarifas de 'roaming' en municipios cercanos a Portugal, Marruecos, Gibraltar, Andorra y Francia

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