Telecomunicaciones, banca y suministro eléctrico, los sectores mas denunciados por los malagueños en el primer semestre del año
Continúan los abusos y fraudes cometidos por las grandes compañías.
FACUA.org
Málaga-26/08/2011
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Málaga FACUA, ha recibido durante el primer semestre de 2011, un total de 1.730 consultas y reclamaciones, concretamente 414 denuncias y 1.316 consultas.
En FACUA Málaga, las telecomunicaciones sigue siendo,