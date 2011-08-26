Nuestras acciones

Telecomunicaciones, banca y suministro eléctrico, los sectores mas denunciados por los malagueños en el primer semestre del año

Continúan los abusos y fraudes cometidos por las grandes compañías.

FACUA.org
Málaga-26/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Málaga FACUA, ha recibido durante el primer semestre de 2011, un total de 1.730 consultas y reclamaciones, concretamente 414 denuncias y 1.316 consultas.

En FACUA Málaga, las telecomunicaciones sigue siendo,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos