Aumentan las reclamaciones por la aplicación de tarifas de 'roaming' en municipios cercanos a Portugal, Marruecos, Gibraltar, Andorra y Francia
FACUA alerta que los usuarios sufren en muchas llamadas, mensajes y conexiones a Internet la invasión de los operadores de móvil extranjeros.
FACUA.org
España-22/08/2011
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