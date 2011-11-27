FACUA informa

Boletín semanal número 161
27/11/2011

El último Consejo de Ministros de Zapatero indulta al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz

FACUA Málaga y el Ateneo de la ciudad desarrollan su II ciclo de conferencias

FACUA considera vergonzoso el 'repago' judicial propuesto por el Gobierno catalán

FACUA denuncia a Yoigo por aumentar más del doble el precio por minuto de las llamadas a 901 y 902 sin informar a sus clientes

FACUA pide a Rajoy un Ministerio para la Protección de los Consumidores

FACUA Córdoba considera desproporcionada la propuesta de recortar la flota de taxis en un 33%

Lidl llama a la devolución de una cama elástica por riesgo de rotura

FACUA Almería desarrolla un taller informativo sobre el etiquetado del pescado

FACUA Cádiz y Ecologistas en Acción denuncian los excesos en el alumbrado navideño

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