Lidl llama a la devolución de una cama elástica por riesgo de rotura
La empresa alerta de que la red de seguridad del artículo 'Trampolín con red de seguridad' de la marca Crivit Sports puede romperse en circunstancias inadecuadas.
FACUA.org
España-23/11/2011
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Lidl Supermercados está instando a la devolución del artículo Trampolín con red de seguridad de la marca Crivit Sports por posible rotura en circunstancias inadecuadas. La empresa asegura que reembolsará