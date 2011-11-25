El último Consejo de Ministros de Zapatero indulta al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz
Condenado a 3 meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.
FACUA.org
España-25/11/2011
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El último Consejo de Ministros de Zapatero ha aprobado conceder el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, de la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusaci&oa