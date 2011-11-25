FACUA denuncia a Yoigo por aumentar más del doble el precio por minuto de las llamadas a 901 y 902 sin informar a sus clientes
El precio por minuto sube hasta el 149%. La legislación exige notificar cualquier cambio tarifario con al menos un mes de antelación. La asocación recomienda a los afectados que reclamen la devolución del incremento de precio.
FACUA.org
España-25/11/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Yoigo ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones por no informar a sus clientes de la subida que ha aplicado en las llamadas a líneas 901 y 902 por el que su precio por minuto pasa a ser más del doble que antes.
La filial del operador