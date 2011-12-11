FACUA informa
Boletín semanal número 163
11/12/2011
FACUA Córdoba pasa a formar parte de la Comisión de Participación Social de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba
FACUA Córdoba niega haber dado ningún apoyo a las diferentes propuestas de reducción de jornada del taxi en Córdoba
FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Iberia que reclamen sus derechos
FACUA Andalucía edita una guía sobre comercio electrónico y firma digital
FACUA lanza la campaña 'Déjame entrar' para que los usuarios denuncien a las discotecas que limitan ilegalmente el derecho de admisión
FACUA Andalucía edita una guía sobre vida saludable
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