FACUA informa

Boletín semanal número 163
11/12/2011

FACUA Córdoba pasa a formar parte de la Comisión de Participación Social de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba

FACUA Córdoba niega haber dado ningún apoyo a las diferentes propuestas de reducción de jornada del taxi en Córdoba

FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Iberia que reclamen sus derechos

FACUA Andalucía edita una guía sobre comercio electrónico y firma digital

FACUA lanza la campaña 'Déjame entrar' para que los usuarios denuncien a las discotecas que limitan ilegalmente el derecho de admisión

FACUA Andalucía edita una guía sobre vida saludable

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