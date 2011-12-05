FACUA lanza la campaña 'Déjame entrar' para que los usuarios denuncien a las discotecas que limitan ilegalmente el derecho de admisión
La primera ha sido contra la sevillana Cabuki, que ha recibido numerosas denuncias de usuarios en los últimos días.
FACUA.org
España-05/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha iniciado una campaña a nivel nacional para que los usuarios denuncien a los pubs y discotecas que vulneren la normativa sobre derecho de admisión. La primera denuncia de la asociación ha sido contra la discoteca sevillana Cabuki.