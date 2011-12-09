FACUA Córdoba pasa a formar parte de la Comisión de Participación Social de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba
La asociación ha lamentado la creación de la misma con más de un año y medio de retraso desde que se creó el Consorcio y ha pedido una participación con contenido.
FACUA.org
Córdoba-09/12/2011
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El Consorcio de Transporte Metropolitano del &