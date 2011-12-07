FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Iberia que reclamen sus derechos
Presenta un decálogo de consejos para los afectados por las cancelaciones.
FACUA.org
España-07/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los posibles afectados por la huelga de pilotos en Iberia prevista para el 18 y 29 de diciembre, que reclamen indemnizaciones en caso de que se vean perjudicados por cancelaciones de vuelos.
FACUA recuerda que en caso de haber contratado &uacu