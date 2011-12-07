FACUA Córdoba niega haber dado ningún apoyo a las diferentes propuestas de reducción de jornada del taxi en Córdoba
La asociación envió al Ayuntamiento sus reivindicaciones en las que dejaba claro su posicionamiento de garantizar el servicio del taxi durante las 24 horas.
FACUA.org
Córdoba-07/12/2011
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FACUA Córdoba lamenta que en estos últimos días se esté utilizando su nombre para vincularlo a algunas de las propuestas de reducción de jornada del taxi en Córdoba.
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