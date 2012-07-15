FACUA informa
Boletín semanal número 194
15/07/2012
21 motivos contra la subida del IVA
FACUA pide a los ciudadanos que respondan a la agresión del Gobierno con una huelga de consumo el 19 de julio
FACUA Andalucía propone a la Consejería de Fomento y Vivienda crear una comisión para evitar los desahucios
Desconcierto entre los consumidores sobre la subida del IVA
FACUA rechaza una subida del IVA que merma el poder adquisitivo de los consumidores y los hace más pobres
FACUA facilita un formulario para reclamar las tasas aeroportuarias cobradas de forma retroactiva
FACUA denuncia a España ante Bruselas por no evitar que las aerolíneas repercutan a los pasajeros la subida de tasas de AENA
Máximo Pradera, Rosario Pardo y Eduardo Velasco protagonizan una campaña de FACUA contra los abusos de las aerolíneas
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