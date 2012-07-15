FACUA informa

Boletín semanal número 194
15/07/2012

21 motivos contra la subida del IVA

FACUA pide a los ciudadanos que respondan a la agresión del Gobierno con una huelga de consumo el 19 de julio

FACUA Andalucía propone a la Consejería de Fomento y Vivienda crear una comisión para evitar los desahucios

Desconcierto entre los consumidores sobre la subida del IVA

FACUA rechaza una subida del IVA que merma el poder adquisitivo de los consumidores y los hace más pobres

FACUA facilita un formulario para reclamar las tasas aeroportuarias cobradas de forma retroactiva

FACUA denuncia a España ante Bruselas por no evitar que las aerolíneas repercutan a los pasajeros la subida de tasas de AENA

Máximo Pradera, Rosario Pardo y Eduardo Velasco protagonizan una campaña de FACUA contra los abusos de las aerolíneas

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