FACUA facilita un formulario para reclamar las tasas aeroportuarias cobradas de forma retroactiva
Los afectados pueden descargarse libremente el documento en formato .odt, .doc o .pdf.
FACUA.org
España-10/07/2012
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La asociación aconseja a los afectados que paguen la subida para evitar que les impidan volar, pero que denuncien ante las autoridades y reclamen su devolución.
FACUA-Consumidores en Acción ha facilitado a los usuarios afectados por el cobro retroactivo de las tasas aeroportuarias un formulario para que puedan reclamar ante las autoridades competentes las cantidades cobradas de manera ilegal.
El documento puede descargarse libremente desde