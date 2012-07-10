Nuestras accionesLos servicios aéreos deben recoger el precio final

FACUA facilita un formulario para reclamar las tasas aeroportuarias cobradas de forma retroactiva

Los afectados pueden descargarse libremente el documento en formato .odt, .doc o .pdf.

FACUA.org
España-10/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha facilitado a los usuarios afectados por el cobro retroactivo de las tasas aeroportuarias un formulario para que puedan reclamar ante las autoridades competentes las cantidades cobradas de manera ilegal.

El documento puede descargarse libremente desde

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