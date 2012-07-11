Nuestras accionesProvocará mayor exclusión social

FACUA rechaza una subida del IVA que merma el poder adquisitivo de los consumidores y los hace más pobres

La asociación no entiende cómo el Gobierno pretende sacarnos de la crisis con medidas como la reducción de la prestación por desempleo o la eliminación de la paga extra a los funcionarios, que reducen su capacidad para reactivar la economía.

FACUA.org
España-11/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza tajantemente la subida del IVA anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sitúa en el 21% el impuesto general y en el 10% el tipo reducido.

Para la asociación, esta subida de los impuestos al consu

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