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Desconcierto entre los consumidores sobre la subida del IVA

Lamentablemente, a los suministros de telecomunicaciones, luz, gas y agua se les aplicará el nuevo IVA aunque los consumos se hayan realizado con anterioridad a su entrada en vigor.

FACUA.org
España-12/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que junto a la indignación por la injusta subida del IVA que ha decidido aprobar el Gobierno, multitud de usuarios están mostrando sus dudas sobre qué impuesto se aplicará a productos y servicios reservados o consumidos ante

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