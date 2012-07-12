Desconcierto entre los consumidores sobre la subida del IVA
Lamentablemente, a los suministros de telecomunicaciones, luz, gas y agua se les aplicará el nuevo IVA aunque los consumos se hayan realizado con anterioridad a su entrada en vigor.
FACUA.org
España-12/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte que junto a la indignación por la injusta subida del IVA que ha decidido aprobar el Gobierno, multitud de usuarios están mostrando sus dudas sobre qué impuesto se aplicará a productos y servicios reservados o consumidos ante