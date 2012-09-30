FACUA informa
Boletín semanal número 205
30/09/2012
El Gobierno ha subido la luz un 5,4% a lo largo de 2012, situando el recibo en 78 euros para el usuario medio
Contra la falta de transparencia en los fraudes alimentarios
Lucha contra las aerolíneas que eluden indemnizarnos
El CCU no pedirá a Mato respeto al derecho de las asociaciones de consumidores a hablar de enseñanza y sanidad pública
El Consejo de Consumidores y Usuarios debate este miércoles la amenaza del Gobierno de ilegalizar FACUA
FACUA pide a la AEPD que investigue si Facebook ha publicado mensajes privados
El Ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza para poder desalojar a FACUA Cádiz de su sede
El cine ha subido un 9% en lo que va de 2012, según un estudio de FACUA
Facebook niega el fallo de privacidad y asegura que es una confusión
Varios medios de comunicación denuncian un fallo de seguridad en Facebook que dejaría al descubierto mensajes privados
FACUA Córdoba, Diputación Provincial y Aguas de Córdoba presentan los talleres '1 Gota x 1 Vida'
EEUU accede ilegalmente a datos de pasajeros que sobrevolarán su espacio aéreo hacia Cuba, México y Canadá
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