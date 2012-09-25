Nuestras accionesFACUA recibe casos de usuarios que afirman que sus mensajes privados sí están al descubierto

Facebook niega el fallo de privacidad y asegura que es una confusión

El diario francés 'Metro' alertó de la publicación de mensajes privados en los muros de determinados usuarios y otros medios, como 'El Mundo', corroboraron la existencia del problema de seguridad.

FACUA.org
Internacional-25/09/2012
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Facebook ha salido al paso de las noticias de que un fallo en su sistema hubiera ocasionado la filtración pública de mensajes privados y achacó el incidente a una confusión de los usuarios sobre el funcionamiento de la red social.

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