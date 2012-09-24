Nuestras accionesVeta el vuelo a quien no quiere que realice estas rutas

EEUU accede ilegalmente a datos de pasajeros que sobrevolarán su espacio aéreo hacia Cuba, México y Canadá

FACUA reclama a España y la CE que abandonen su escandalosa complacencia ante estas prácticas, que atentan contra derechos fundamentales. Denuncia a Iberia, Air Europa, Aeroméxico y Air Transat ante la AEPD.

FACUA.org
Internacional-24/09/2012
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EEUU accede ilegalmente a datos de los pasajeros que pretenden sobrevolar su espacio aéreo con destino a Cuba, México y Canadá, aunque no hagan escala en ninguno de sus aeropuertos. Incluso bloquea las tarjetas de embarque de los pasajeros que no quiere que realicen esas ruta

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